Hotele w Świnoujściu wracają do gry

Rząd odmraża branżę hotelarską - ale dopiero po majówce. Sprawę komentuje wiceprezydent Świnoujścia odpowiedzialny w magistracie za turystykę: "Pomogły świadczenia z tarczy antykryzysowej - żaden z hoteli nie upadł - gastronomia ma się jednak gorzej".

Zastępca prezydenta Świnoujścia, Paweł Sujka odnosząc się do luzowanych obostrzeń zaznacza, że to już druga majówka, którą hotelarze muszą spisać na straty - jednak rok temu lockdown trwał zdecydowanie krócej.



- Kiedy zaczynało się to wszystko, pandemia ruszała mniej więcej pod koniec marca i w połowie czerwca zostało to odmrożone, wiec nie trwało to tak długo - ocenia.



Teraz hotele i gastronomia były zamykane i częściowo otwierane od października. Cała nadzieja w wakacjach - dodaje Sujka.



- Postaramy się niedługo bardzo mocno wejść z kampanią promocyjną, tak jak w ubiegłym roku, pod koniec maja wchodziliśmy z kampanią "Świnoujście - Wyspy Możliwości" i to spowodowało, że wszystkie praktycznie miejsca w Świnoujściu mieliśmy wypełnione turystą polskim - wspomina.



Do świnoujskiego urzędu miasta nie wpłynęły informacje o tym, że któryś z okolicznych hoteli upadł. Lockdownu nie wytrzymało natomiast kilkanaście restauracji, które mieściły się w prywatnych lokalach. Dzierżawców nie było stać na czynsz.