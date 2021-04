Bocian sępi pod sklepem

Bocian nie potrzebuje pomocy, ma w okolicy gniazdo. Fot. Urząd Miasta w Drawsku Pomorskim Bocian nie potrzebuje pomocy, ma w okolicy gniazdo. Fot. Urząd Miasta w Drawsku Pomorskim

Przylatuje pod wiejski sklep w centrum wsi, chodzi po ulicy i czeka na jedzenie - taki sposób na życie znalazł sobie w Ostrowicach... bocian biały.

O sprawie poinformowała słuchaczka naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", pani Barbara.



- Przy sklepie od dwóch lat stoi bocian, który chciałby mieć gniazdo. Stoi i czeka, raz widziałam, że przyprowadził sobie partnerkę. Chciałby założyć rodzinę. Zainterweniujcie, pomóżcie temu bocianowi - apelowała.



Bocian nie potrzebuje pomocy, ma w okolicy gniazdo - prostuje kierownik Referatu Promocji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, Marcin Łukasz.



- On stoi na skrzyżowani tak, jakby kierował ruchem w centrum. Przylatuje pod ten sklep, pojawia się tam rano, w południe i w godzinach popołudniowych. Idąc na łatwiznę podjada to, co mu mieszkańcy podrzucą. Ma tam dobre warunki i chyba się przyzwyczaił, że w Ostrowicach jest dobrze - powiedział.



Mieszkańcy dokarmiają ptaka m.in. mięsnymi wyrobami. Gmina nie zamierza interweniować w sprawie nietypowego mieszkańca.