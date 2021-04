Inwestycja przyjazna środowisku w Gminie Stara Dąbrowa

Leśnicy z Nadleśnictwa Kliniska wspólnie z Gminą Stara Dąbrowa posiali łąkę kwietną. To w ramach projektu „Leśnicy dla klimatu z lokalnymi samorządami. Zakładanie łąk kwietnych”.

- Takie akcje są bardzo potrzebne, ponieważ wzbogacają różnorodność terenu - mówi Jacek Sidorko z Nadleśnictwa Kliniska. - Taka łąka daje schronienie m.in. wielu drobnym zwierzętom, również owadom. Są to m.in. pszczoły, trzmiele, motyle. A wiadomo, że jeżeli jest łąka kwietna, to będzie nektar, pyłek. Te zwierzęta zapylają doskonale. Zresztą naukowcy powtarzają, że bez pszczół mielibyśmy potężny problem z wyżywieniem świata.



Łąka w miejscowości Nowa Dąbrowa jest pierwszą łąką kwietną zasadzoną wspólnie z Nadleśnictwem Kliniska, ale niewykluczone, że takich akcji będzie więcej. - Jeżeli tylko lokalne samorządy będą się do nas zgłaszały i proponowały jakąkolwiek powierzchnie, to myślę, że będziemy realizowali takie łąki kwietne - dodaje Sidorko.



Łąki kwietne są bardzo przyjazne środowisku. Ogromną ich zaletą jest łatwe utrzymanie, niskie koszty oraz to, że wspierają dziką przyrodę.