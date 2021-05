Mimo braku słońca, nad morzem nie brakuje turystów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chłodny wiatr i zachmurzone niebo nie odstraszyły turystów. Tłumy przyjechały do Międzyzdrojów w weekend majowy.

Najczęściej odwiedzanymi miejscami są, jak każdego roku, Aleja Gwiazd oraz molo. Spacerowicze podkreślają, że przyjechali się dotlenić oraz spędzić czas z dala od zgiełku dużego miasta.



Wietrznie, chłodno i tłoczno - właśnie tak jest w tegoroczną majówkę w Międzyzdrojach. Turyści napływają do miasta z różnych stron kraju. W ciągu zaledwie kilkunastu minut, spotkaliśmy spacerowiczów z Poznania, Krakowa czy Zielonej Góry.



Do punktów gastronomicznych ustawiają się kolejki, chociaż niektórzy od nich stronią. - Gastronomia niekoniecznie, grunt, żeby linię odzyskać po zimie - zapewnia jeden z spotkanych przechodniów.



Na międzyzdrojskim molo produkcja endorfin idzie pełną parą, bo i wielu jest chętnych na długie, romantyczne spacery. - Cieszymy się morzem. Nie ma złej pogody - przekonuje jedna ze spacerowiczek.



Nikt nie przejmuje się tutaj niesprzyjającą pogodą. - Grunt, żeby nie padało, a reszta jest nieważna - odpowiada turysta.



Do końca "majówki" pozostał jeszcze poniedziałek. Prognozy dla Świnoujścia, Międzyzdrojów czy Kołobrzegu nie są optymistyczne, bo mają pojawić się przelotne opady. Chociaż chyba i to nie stłumi w turystach pokładów radości z wyjścia z domu.