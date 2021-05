Politolog: PO "zakiwało się" ws. Funduszu Odbudowy

"Dziwne" zachowanie Platformy Obywatelskiej, która "zakiwała się" w kwestii Funduszu Odbudowy - oceniał, w "Rozmowach pod Krawatem", politolog profesor Maciej Drzonek.

Lider PO Borys Budka chce przełożenia zaplanowanej na wtorek w Sejmie debaty, gdy jeszcze w grudniu popędzał rządzących, w sprawie jak najszybszego przyjęcia planu Unii Europejskiej.- Niekonsekwencja PO oznacza między innymi wzmacnianie się Szymona Hołowni - mówił profesor Drzonek.- Platforma Obywatelska zachowuje się faktycznie dosyć dziwnie. Na plan dalszy zeszła dyskusja tak naprawdę o meritum, nie dyskutujemy ile tych środków będzie w grantach, ile będzie w pożyczkach, kiedy trzeba będzie i z czego je oddawać, czy to wpływa na naszą suwerenność, czy nie wpływa. To nie wygląda dobrze i dla Platformy, i dla debaty na ten temat. Jak to się mówi kolokwialnie: "zakiwała się" - komentował Drzonek.Politolog zwracał uwagę, że porozumienie PiS z Nową Lewicą - taktyczne, w tej konkretnej sprawie - może otwierać takie możliwości również później. A to z kolei, przyczynek do upadku koncepcji "totalnych koalicji 276", wszyscy przeciw PiS, inspirowanych przez PO.