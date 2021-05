Ślubowanie nowych policjantów w cieniu tragedii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy zachodniopomorskiej policji w cieniu tragedii w Raciborzu. Uroczystości rozpoczęła minuta ciszy, a przemówienie komendanta i wojewody nawiązywały do śmiertelnego postrzelenia policjanta.

W szeregi zachodniopomorskiej policji wstąpiło w czwartek ponad 70 funkcjonariuszy, w tym 25 kobiet.- Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia - mówi Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie Tomasz Trawiński. - Tak, moi drodzy. Służba w Policji jest służbą trudną, wymagającą.- Jeszcze gram w piłkę w Sarmacie Dobrej, ale nie wiadomo, jak to będzie - mówi Dawid Kurek. - Zawsze mi się marzyła służba w Policji.- Kiedy mówimy o tym, że to nie jest zwykłą praca, to niestety ten tragiczny przykład to potwierdza - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - To nie jest tak, że idzie się na osiem godzin do pracy, potem się wraca i zapomina o niej. Na służbie jesteście zawsze.W tym roku, to już drugie ślubowanie w KWP w Szczecinie. Łącznie do służby w naszym województwie wstąpiło 200 nowych funkcjonariuszy.