Selektywny remont ulicy Koralowej. Powiat nie ma pieniędzy

Powiat policki nie ma na razie pieniędzy na remont swojej części ulicy Koralowej. W ubiegłym tygodniu prezydent Szczecina Piotr Krzystek poinformował, że miasto zapisało ponad 20 mln zł w budżecie na modernizację 1,5-kilometrowego odcinka głównej drogi dojazdowej m.in. na Bezrzecze.

Pozostałe 400 metrów leży w granicach powiatu polickiego. Na razie mamy projekt budowlany - mówiła w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" naczelnik Wydziału Dróg Publicznych w Starostwie, Magdalena Sochanowska.



- Jeżeli chodzi o ulice Górną i Koralową, to staramy się pozyskać dofinansowanie na tę inwestycję, jej koszt to ok. 9 milionów złotych. Złożyliśmy do tej pory trzy wnioski o dofinansowania, ale nie udało nam się pozyskać funduszy. Czekamy na kolejne konkursy - powiedziała.



To oznacza, że wyremontowana droga skończy się przy tablicy drogowej oznaczającej koniec Szczecina. Samorządy mogą odpowiadać tylko za drogi, które są na ich terenie - mówił rzecznik szczecińskich Inwestycji Miejskich, Piotr Zieliński.



- W formach różnych porozumień pewne inwestycje można realizować na terenie sąsiedniej gminy, ale druga strona musi mieć zabezpieczone finansowanie i przekazać takie środki - zaznaczył.



Piotr Zieliński dodał, że Szczecin ogłosi przetarg na przełomie maja i czerwca; prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku.