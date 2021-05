Utrudnienia spowodowane są remontem linii kolejowej ze Szczecina do Poznania. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przejazd kolejowy w Zdunowie na ulicy Bałtyckiej będzie zamknięty przez dwa weekendy. To informacja dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Chodzi o linię 73, 93 oraz nocną 534. Zmiany będą wprowadzane w sobotę od godz. 7 i potrwają do niedzieli do godz. 20.Tak będzie w najbliższy i kolejny (15-16.05) weekend. Utrudnienia spowodowane są remontem linii kolejowej ze Szczecina do Poznania.Szczegóły na stronie internetowej