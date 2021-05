Meteorolodzy ostrzegają przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców północnej Polski przed burzami z gradem. Alert pierwszego stopnia w tej sprawie wydany został dla sześciu województw.

Burz z gradem mogą spodziewać się mieszkańcy województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, północno-zachodniej części Warmii i Mazur oraz północnych powiatów województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.



W tych miejscach prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 15 milimetrów, lokalnie do 20 oraz porywy wiatru do 75-90 kilometrów na godzinę. Miejscami spodziewany jest grad.



Ostrzeżenia obowiązują - w zależności od województw - do godzin wieczornych i nocnych.