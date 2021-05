Mieszkania do remontu czekąją na chętnych

Blisko 140 mieszkań w ramach programu "mieszkanie za remont" czeka w Szczecinie.

Jak się okazuje, większość to zdegradowane lokale. Nie ma w nich łazienki, a toalety jeśli są, to na półpiętrze.To czy nowi najemcy będą mogli wybudować ubikacje i łazienki zależy od konkretnej nieruchomości - wyjaśniał Tomasz Klek, rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa.- Wszystko zależy od konkretnego miejsca. To są mieszkania mniej atrakcyjne. Pracujemy nad takim rozwiązaniem, żeby wspomóc te remonty w zakresie budowy łazienek - mówi Klek.Niekoniecznie trzeba być zameldowanym w Szczecinie by ubiegać się o taki lokal - dodaje rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa.- Jeżeli ktoś wykaże, że na przykład od jakiegoś czasu jest zatrudniony w szczecińskiej firmie, że żyje w tym mieście, to też ma taka szansę - mówi Klek.O przyznaniu nieruchomości decyduje m.in. punktacja, która uwzględnia okres mieszkania w Szczecinie, liczbę dzieci, a także wiek.Lista wraz ze zdjęciami i z podstawową dokumentacją jest na stronie zbilk.szczecin.pl