"Mieszkańcy Zachodniopomorskiego najszczęśliwsi w kraju"

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mimo trwającej od ponad roku pandemii Covid-19 aż 77 procent mieszkańców północno-zachodniej części Polski, w tym województwa zachodniopomorskiego deklaruje, że odczuwa radość co najmniej raz dziennie, ale beztroskie rozbawienie - uczucie tzw. „dziecięcej radości" - zdarza nam się średnio tylko ok. 4,5 razy w tygodniu. To najwyższy wynik w kraju - wynika z badań pracowni IRCenter na zlecenie marki Kneipp.

Nasz reporter zapytał mieszkańców Szczecina skąd, aż tak dużą radość mają w sobie mieszkańcy Pomorza Zachodniego. A każdy rozmówca opowiadał nam o tym z ogromnym uśmiechem na twarzy.



- Przez ten rok nie wychodziło się z domu. Może wysokie sufity w kamienicach sprawiają, że ludzie mają większe perspektywy i dlatego może są szczęśliwsi. Otaczamy się pięknymi, zielonymi terenami. Jest mnóstwo wody, terenów do rekreacji, a trzeba znaleźć zdrowy balans pomiędzy pracą, a odpoczynkiem. Bardzo fajni i pozytywni ludzie i dlatego tu ludziom się tak dobrze żyje. Generalnie są życzliwi, otwarci na innych ludzi, na jakieś inności - mówili szczecinianie.



Jak mówi Robert Bartłomiejski, socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, czynniki, które pozytywnie wpływają na szczęście mieszkańców Zachodniopomorskiego to m.in. dużo przestrzeni, tereny zielone i mała gęstość zaludnienia w stosunku do innych województw w kraju.



- Mamy dużo terenów zielonych, dużo miejsc na aktywność fizyczną, dużo możliwości obcowania z naturą, mamy warunki do tego, żeby móc realizować swoją wolę życia - stwierdził Barłomiejski.



Oprócz Zachodniopomorskiego, wśród najbardziej szczęśliwych mieszkańców kraju znaleźli się mieszkańcy województw: wielkopolskiego i lubuskiego.

Nasz reporter zapytał mieszkańców Szczecina skąd, aż tak dużą radość mają w sobie mieszkańcy Pomorza Zachodniego. A każdy rozmówca opowiadał nam o tym z ogromnym uśmiechem na twarzy. Jak mówi Robert Bartłomiejski, socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, czynniki, które pozytywnie wpływają na szczęście mieszkańców Zachodniopomorskiego to m.in. dużo przestrzeni, tereny zielone i mała gęstość zaludnienia w stosunku do innych województw w kraju.