20 miliardów na budowę dróg w regionie [WIDEO]

20 miliardów złotych - tyle zamierza przeznaczyć rząd Zjednoczonej Prawicy na budowę dróg krajowych w naszym regionie. To dane jakie znalazły się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

W programie znalazła się m.in. Zachodnia Obwodnica Szczecina, o której politycy Platformy Obywatelskiej mówili, że to są regionalne fanaberie. We wtorek wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki omawiał program w miejscu, gdzie obwodnica będzie się łączyć z drogą S6, czyli przy węźle Goleniów Północ.- Ta inwestycyjna ofensywa, która odbywa się na Pomorzu Zachodnim jest konsekwencją, niestety, wielu lat zaniedbań rządów naszych poprzedników - podkreślił.Pogram zakłada też budowę drogi krajowej S10 (Szczecin - Piła). To droga, która pozwoli dojechać do Warszawy unikając horrendalnych opłat na A2.- Chyba nikogo, kto jechał tą drogą nie trzeba przekonywać jak trudne ekonomicznie jest to połączenie zważywszy na ceny - dodał.Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki przypomniał prezydentowi Szczecina i marszałkowi województwa z Platformy Obywatelskiej, że ich działania w sprawie Zachodniej Obwodnicy Szczecina nie dały żadnych rezultatów.- Nie zrobili w tej sprawie prawie nic, albo bardzo niewiele, aby ta Zachodnia Obwodnica Szczecina powstała - zaznaczył.Oprócz rządowego programu budowy dróg krajowych w naszym regionie jest realizowany program budowy stu obwodnic. Obecnie powstaje w Zachodniopomorskiem dziewięć drogowych obejść miast.