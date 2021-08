Przedsiębiorca: Zachodnia Obwodnica Szczecina to strzał w dziesiątkę

Tej informacji wyczekiwaliśmy jak kania dżdżu - mówi właściciel firmy transportowej ze Szczecina Aleksander Milewski. Chodzi o zabezpieczenie pieniędzy i wpisanie Zachodniej Obwodnicy Szczecina do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

To najbardziej wyczekiwana droga w województwie - dodaje przedsiębiorca i zaznacza, że dzięki inwestycjom drogowym w ostatnich latach transport ciężarowy jest bardziej efektywny.- Kierowca dzisiaj pokonuje o wiele więcej kilometrów po kraju, niż to było wcześniej. Jeżeli chodzi o zachodniopomorskie, to brakuje nam zachodnio-północnej obwodnicy Szczecina. Jeżeli te inwestycje będą rzeczywiście ukończone w tych najbliższych latach, tak jak są plany, to można powiedzieć, że niemieckie drogi nie przystają do polskich. Lokowanie biznesu zarówno transportowego, jak i przemysłowego, w Szczecinie i okolicach, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę - mówi właściciel firmy transportowej.Przetarg na Zachodnią Obwodnice Szczecina ma być ogłoszony do końca roku. Droga będzie mieć ponad 50 kilometrów i ma kosztować 5 miliardów złotych.