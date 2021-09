Strefa Ograniczonego Postoju w Stargardzie już działa. Pierwsze mandaty wystawione

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin] Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

Po dwutygodniowym okresie przejściowym, Straż Miejska w Stargardzie rozpoczęła kontrole na parkingach w centrum miasta. Ma to związek z wprowadzeniem Strefy Ograniczonego Postoju.

40 wezwań urzędowych - w tym osiem mandatów karnych, blisko 10 osób pouczonych i jeden wniosek do sądu o ukaranie w związku z odmową przyjęcia mandatu - taki jest bilans poniedziałkowych kontroli w Strefie Ograniczonego Postoju w Stargardzie.



Skończył się okres informowania kierowców o zmianie zasad parkowania w centrum miasta - mówi Wiesław Dubij, komendant Straży Miejskiej w Stargardzie.



- Zaczęliśmy wyciągać konsekwencje w postaci mandatów za łamanie przepisów prawa ruchu drogowego. W tych miejscach, gdzie obowiązuje Strefa Ograniczonego Postoju - mówi Dubij.



Kierowcy w przypadku braku tzw. zegara tłumaczą się niewiedzą lub zwyczajnym zapominalstwem. Ale są i inne argumenty.



- Trafiali się kierowcy, którzy obarczali nas winą za całą sytuację, że parkingi są przepełnione, że co my robimy, że powinniśmy łapać złodziei a nie zajmować się takimi rzeczami - mówi komendant Straży Miejskiej w Stargardzie.



Za brak wskazania godziny przyjazdu kierowcy grozi 100 złotych mandatu i jeden punkt karny.