Sprawdź, gdzie warto wybrać się w ten weekend!

W ten weekend sporo się dzieje w Szczecinie i regionie. Na początek zapraszamy do Klubu 13 Muz.

PIĄTEK - 19:00 - recital - Klub 13 Muz - pl. Żołnierza Polskiego 2



Występ Jana Zakrzewskiego i Alexa Marka - „Przebudzenie". Duet skupia się głównie na recitalach poetycko-jazzowych, na swoim koncie ma występy zarówno na małych, jak i dużych scenach muzycznych. Koncert biletowany.



PIĄTEK - 20:00 - Jam Session Night - Free Blues Club, ul. Powstańców Wielkopolskich 20



Wieczór oscyluje wokół klimatów bluesa, soulu, funky i jazzu. Każdy może wziąć udział w tej muzycznej rozgrywce utrzymanej w klimacie bluesa.



PIĄTEK - 20:00 - koncert Filharmornia w Szczecinie, ul. Małopolska 48



Jedna z najbardziej intrygujących polskich artystek gatunku live electronics. W piątek w Filhamornii na wiolonczeli zagra Resina, towarzyszyć jej będzie Chór Kameralny 441 Hz. „Speechless" to nowa odsłona działań artystki. "Nowy materiał będzie koncentrował się wokół napięcia pomiędzy tym, co animalistyczne a elektroniczne, akustyczne i amplifikowane" - zapewnia artystka.



PIĄTEK - 21:00 - Tennis Music&Art Festiwal - Szczecin, korty tenisowe al. Wojska Polskiego 127



Nieodłączny element PKO Szczecin Open. W piątek po tenisowaych zmaganiach wystąpią Tragarze - szczecińsko warszawska formacja przyjaciół o zróżnicowanych biografiach i gatunkach muzycznych.



SOBOTA - 9:00 - NIEDZIELA - kiermasz ogrodniczy "Pamiętajcie o ogrodach" - Szczecin, Wały Chrobrego



Ceramika i rękodzieło, architektura ogrodowa, miody z najlepszych pasiek. To największa coroczna impreza ogrodnicza w Szczecinie. Na wałach Chrobrego kupicie drzewka i krzewy owocowe i ozdobne, byliny, kłącza i cebule kwiatowe, trawy ozdobne, krzewy róż, świeże zioła, rośliny doniczkowe. Stoiska będą czynne w sobotę od 9 do 18, w niedzielę od 9 do 17.



SOBOTA 11:00 - NIEDZIELA - Festiwal marek w Alei Wojska Polskiego, różne miejsca



Warsztaty artystyczne, gry planszowe i podwórkowe, zabawy językowe i logiczne, animacje dla dzieci i dorosłych, ścianki do zdjęć, pokazy filmowe w kinie Pionier, gra plenerowa "Znajdź je wszystkie", której celem jest odkrycie dziewięciu ukrytych znaków - tak zapowiada się impreza integracyjna w Alei Wojska Polskiego w ten weekend. To w ramach projektu Słynna Aleja Wojska Polskiego.



SOBOTA - 14:00 - Happening ekologiczny, Dołuje, Klub GCKiB, ul. Żubrza 7



Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza na happening. W programie wspólne sadzenie hortensji, prezentacje rękodzieła, biesiadowanie przy ognisku - organizatorzy zapewniają prowiant.



SOBOTA - 17:00 - Kino Zamkowe - Zamek książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34



"Dzieła wszystkie Szekspira (w wersji nieco skróconej)" to sztuka napisana przez trzech amerykańskich studentów ponad 20 lat temu. Mieszanka pastiszu, parodii, odniesień do współczesności oparta na kanwie dzieł największego dramaturga wszech czasów. Na scenie: Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski i Konrad Pawicki.



SOBOTA - 18:00 - wieczorne rykowisko - TOEE - Tanowo, Zalesie 4



Wieczorne rykowisko w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej. To spektakl przyrody podczas którego poznacie ciekawostki z życia jeleni, zobaczycie zrzuty poroży i posłuchajcie wokalnych popisów tych zwierząt. Na koniec zaplanowano ognisko przy blasku księżyca. Udział płatny, obowiązują zapisy.



SOBOTA - 20:00 - koncert jazzowy - Jazzment Klub, Szczecin ul. Kurkowa 4/1



Grają free jazz, power jazz, współczesny jazz skandynawski i hip hop. Stanisław Aleksandrowicz Quartet wykona premierowo materiał z nadchodzącej płyty - suitę jazzową Teoria Względności autorstwa lidera, perkusisty i producenta - Stanisława Aleksandrowicza.



SOBOTA - 22:00 - impreza muzyczna - Tanz Bar, Szczecin, ul. 3 maja 18



Kolejny przedstawiciel wytwórni wydającego polskie edity na vinylach ''The Very Polish Cut outs'' zagra w Szczecinie.Tym razem, w Tanz Barze wystąpi Pejzaż. Pod tym pseudonimem kryje się Bartosz Kruczyński, niegdyś związany z duetem Ptaki. Jako support wystąpi szczeciński kolektyw Black Cookies, czyli Jerry i Modoolar. Początek imprezy w sobotę o godzinie 22:00



SOBOTA - 22:30 - impreza muzyczna - Port bar, Szczecin, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 1



House prosto z Madrytu - to usłyszycie w sobotę w Port Barze. To za sprawą hiszpańskiego producenta - GAVIO. Artysta na co dzień grywa w takich legendarnych berlińskich klubach jak Sisyphos, KitKat czy Tresor, ale w ten weekend przyjedzie do Szczecina by zagrać dla Was w Port Barze. Start 22:30. https://www.facebook.com/events/2923462154587121



NIEDZIELA - 12:00 - festyn integracyjny na Rayskiego - Szczecin, ulica Rayskiego



4. edycja szczecińskiego Święta Śródmieścia. Rajski Dzień na Rayskiego to m.in. strefa książkowa i rękodzieła, portretowe studio foto "Piesek śródmiejski", przestrzeń warsztatowa, akademia deskorolki, koncerty. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI. Tego dnia ulica będzie zamknięta dla ruchu samochodowego na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do pl. Zamenhofa.



NIEDZIELA - 16:00 - Zamkowy Wieczór Książęcy, Szczecin, Sala Kina Zamek, ul. Korsarzy 34



W tym roku przypada 700 rocznica śmierci Dantego Alighieri. Uczestnicy spotkania "Dantejskie sceny, czyli Trzy po trzy" usłyszą ciekawostki związane z twórcą „Boskiej Komedii". Dowiedzą się, dlaczego ten najbardziej florencki z florenckich pisarzy jest pochowany w Rawennie i dlaczego dwa miasta od 700 lat wojują ze sobą o jego doczesne szczątki.



NIEDZIELA - 16:00 - Niedziela z Filipinkami - Szczecin, Centrum Kultury Stara Rzeźnia, Tadeusza Apolinarego Wendy 14



Koncert zespołu Optymalni, karaoke z przebojami Filipinek, ścianka fotograficzna ze zdjęciami wokalistek, wspomnienia, dyskusje - taką niedzielę z Filipinkami zaplanowano od godziny 16.



NIEDZIELA - 17:00 - koncert w Filhamornii, Szczecin, ul. Małopolska 48



Kwaret w składzie skrzypkowie: Monika Sawczuk i Łukasza Górewicz, altowiolista Grzegorz Sadowski i wiolonczelista Tomasz Szczęsny. Koncert, zwiastujący premierę nowego albumu ExQuartet pod nazwą „IV". Zagrają utwory m.in. Loewe`go i Weinberg`a.