Po sygnałach od mieszkańców, będzie kolejne odkomarzanie Szczecina

To już czwarte odkomarzanie Szczecina w tym roku. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Odkomarzanie Szczecina w trybie pilnym. Taką decyzje po sygnałach od mieszkańców podjął dyrektor Zakładu Usług Komunalnych.

Działania mające na celu pozbycie się uciążliwych owadów rozpoczną się w nocy z piątku na sobotę i obejmą blisko 90 hektarów naszego miasta - powiedział Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - Będą to parki, skwery, cmentarze, okolice kąpielisk czy schronisko dla bezdomnych zwierząt. Prace będą kończyły się przed godziną 6 i nie będą uciążliwe dla mieszkańców. Środek do odkomarzania nie jest niebezpieczny dla mieszkańców, a działa również na meszki i kleszcze.



