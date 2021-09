Morskie farmy wiatrowe PGE i Orlenu. Są chętni do współpracy?

Polska Grupa Energetyczna rozpisała właśnie przetarg, który ma wyłonić dostawcę turbin dla morskich wiatraków. Fot. pixabay.com / pasja1000 (CC0 domena publiczna)

Firmy z naszego regionu chcą budować morskie elektrownie wiatrowe i razem zamierzają walczyć o kontrakty.

XI rejs zorganizowany przez szczeciński oddział Krajowej Izby Gospodarki Morskiej odbył się pod hasłem "Dobry czas dla energetyki wiatrowej dla Szczecina i Regionu".



- Zaczynamy bardzo duży lobbing i na pewno będziemy go prowadzić. Sklasyfikujemy, co mamy, bo mamy kilkadziesiąt hektarów w Świnoujściu, mamy ileś hektarów w porcie w Szczecinie, które mogą być zagospodarowane przez inwestorów z zewnątrz i trzeba ich ściągnąć, bo jak oni tu przyjdą to będą wybierać lokalnych dostawców - zapowiada Andrzej Montwiłł z Akademii Morskiej w Szczecinie.



Dwie największe polskie firmy, Polska Grupa Energetyczna i Orlen rozpoczęły już budowę morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Na razie są na etapie prac przygotowawczych.



- Oczywiście jest to zachęta, bo fajnie byłoby, gdyby polski armator zdecydował się mieć flotę, która będzie serwisować farmy. Żeby polskie porty, te średnie na wybrzeżu przystosowały się i zbudowały ofertę. To praca na kilka lat, ale my nie otrąbiamy sukcesu, bo go jeszcze nie ma - dodał Andrzej Montwiłł.



Polska Grupa Energetyczna rozpisała właśnie przetarg, który ma wyłonić dostawcę turbin dla morskich wiatraków.