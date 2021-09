Osiem lat więzienia grozi oszustom z Gryfic

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Osiem lat więzienia grozi oszustom, których zatrzymali policjanci z Gryfic. Mężczyźni zaczepiali ofiary na ulicach - jeden z nich udawał obcokrajowca, który szuka lombardu, a drugi grał przypadkowego przechodnia oferującego pomoc w tłumaczeniu. Obaj tak kierowali rozmową, aby poruszyć temat cennych monet - oczywiście fałszywek.

Jeden z przestępców rzekomo wychodził nawet do jubilera, żeby potwierdzić autentyczność podróbek i wracał z certyfikatem o autentyczności - także sfałszowanym. Kiedy ofiara kupowała monety - oszuści przepadali bez śladu. Byli znani ze swojej działalności w komendach w całej Polsce - i właśnie dlatego policjant rozpoznał jednego z nich na ulicy.



Obaj przyznali się już do winy. 56-cio i 60-latek trafili do aresztu na trzy miesiące.