Zmiany w sejmiku (na razie) bez wpływu na układ sił

Teraz rządzi marszałek wyłoniony przez koalicję KO, Bezpartyjnych oraz wspólny klub PSL-SLD. Po odejściu Artura Wezgraja dalej mają 17 głosów na 30. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wiadomo, że przewodniczący klubu Bezpartyjnych, Artur Wezgraj poinformował, że "chce odejść" i szukać innej drogi.

Teraz rządzi marszałek wyłoniony przez koalicję KO, Bezpartyjnych oraz wspólny klub PSL-SLD. Po odejściu Artura Wezgraja dalej mają 17 głosów na 30. Tyle, że Bezpartyjni nie byliby już klubem, co może zmienić ich pozycję negocjacyjną. Opozycja z PiS ma 11 radnych.



Przewodnicząca sejmiku, Maria Ilnicka-Mądry z Bezpartyjnych mówi, że Wezgraj nie wysłał oficjalnego pisma w tej sprawie, ale...



- ...dostałam informację na prywatnego e-maila, że zamierza. Może w jego odczuciu dynamika działania klubu jest zbyt wolna - ocenia Ilnicka-Mądry.



Szefowa opozycji z PiS Małgorzata Jacyna-Witt uważa, że to efekt złej polityki marszałka, z którym Bezpartyjni są w koalicji.



- Pan marszałek Olgierd Geblewicz zamiast współpracować z rządem, zamiast działać na rzecz województwa, to robi donosy do Unii Europejskiej - dodała Jacyna-Witt.



Radny Wezgraj nie odebrał telefonu; wysłaliśmy wiadomość. Słychać nieoficjalne głosy, że być może będzie próbował "zmontować" swój własny klub. Obecnie jeden radny jest niezrzeszony, plus Wezgraj i jedna osoba z KO. Wtedy Wezgraj mógłby negocjować wejście do zarządu czy powołanie siebie na nowego przewodniczącego sejmiku.



W tej układance jest jeszcze koalicja w szczecińskiej radzie miasta: Bezpartyjni, radni prezydenta Piotra Krzystka, rządzą razem z KO. Czy roszady w sejmiku nią zachwieją? Na razie nie słychać o takim scenariuszu.