Bojowe wozy na ulicach Świnoujścia

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Widok kilkunastu wozów bojowych przejeżdżających ulicami Świnoujścia wzbudził wśród mieszkańców lekki niepokój. Uspokajamy - żołnierze ze Świnoujścia, Szczecina i Bydgoszczy mieli wspólne ćwiczenia na terenie portu Marynarki Wojennej.

Rosomaki, opancerzone transportery i moduły ogniowe Rak, to niecodzienny widok dla mieszkańców Świnoujścia. Taki mieli właśnie w czwartek. Nie zabrakło telefonów do naszej redakcji od zaniepokojonych mieszkańców, z prośbą o informacje, co się dzieje?



- To były albo bojowe wozy piechoty? - Trochę to tak wyglądało, że wjazd do jednostki, a to się różnie dzieje na tych granicach, także nie wiadomo, nie? - tak widok wozów komentowali mieszkańcy.



- Pragnę uspokoić. Nic złego się nie dzieje. Dziś w porcie wojennym mieliśmy gości z 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina i z 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy. Trenowano załadunek techniki wojskowej na ORP "Poznań" - mówi Łukasz Koziarski z sekcji prasowej 8 FOW.



Mieszkańcy mówią, że, to rzadki widok, by tyle pojazdów wojskowych znalazło się równocześnie na ulicy.



- Było kilkanaście różnych wozów bojowych - były kołowe transportery opancerzone, rosomak w różnych konfiguracjach, moduły ogniowe Rak - dodaje Koziarski.



Ćwiczenia w świnoujskim porcie wojennym odbywają się regularnie. Często są to manewry na oddalonym od Świnoujścia poligonie morskim, niewidoczne dla oka mieszkańców.