Jedna dyspozytornia pogotowia ratunkowego w regionie [ZDJĘCIA]

W dyspozytorni medycznej w ZUW w Szczecinie znajduje się 10 stanowisk - na sześciu przyjmowane są zgłoszenia, dwa służą do wysyłania zespołów. Fot. ZUW

Od piątku telefony od dzwoniących pod numer 112 odbierają dyspozytorzy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Tym samym przestała działać baza w Kołobrzegu.

To efekt zmian w ustawie o ratownictwie medycznym.



Po likwidacji kołobrzeskiej dyspozytorni nic jednak nie zmienia się dla samych pacjentów. Nadal będą mogli wezwać pomoc z dowolnego miejsca województwa.



W dyspozytorni medycznej w ZUW w Szczecinie znajduje się 10 stanowisk - na sześciu przyjmowane są zgłoszenia, dwa służą do wysyłania zespołów.



Dyspozytornia w Kołobrzegu miała być wygaszona 1 stycznia 2021. Jej funkcjonowanie przedłużono do 30 września 2021 r., by nie wprowadzać zmian w czasie II i III fali pandemii COVID-19 oraz sezonu wakacyjnego.