Były szef klubu Bezpartyjnych rzuca rękawicę Krzystkowi

Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin]

Poszło o stanowisko i "dominację Szczecina kosztem Koszalina i regionu": były już szef klubu radnych Bezpartyjnych w zachodniopomorskim sejmiku tłumaczył w poniedziałek powody odejścia.

Artur Wezgraj stwierdził, że Bezpartyjni - wybrani z komitetu Piotra Krzystka - "odgrywali za małą rolę".



Po odejściu Wezgraja, klub Bezpartyjnych przestanie istnieć. Zostaje dwójka radnych, a minimum to trzy osoby. Wezgraj zapewniał, że "awantury nie było".



- Uważam, że taki klub jak Bezpartyjni w aktualnym układzie sił również powinien brać udział we władzy wykonawczej - powiedział Wezgraj.



Czyli - mówiąc wprost - chodzi o stanowisko w zarządzie województwa.



- Dlaczego dla mnie? Dla kogoś, kto byłby z naszego środowiska. Nie będę podawał żadnych nazwisk, ponieważ to się nie ziściło - powiedział Wezgraj.



Artur Wezgraj nie chciał ujawnić, czy prowadzi rozmowy, aby powołać nowy klub, z którym musiałaby się liczyć Platforma Obywatelska. Ale były radny Bezpartyjnych rzuca rękawicę Piotrowi Krzystkowi w Koszalinie.



- Rozważam uruchomienie takiego przedsięwzięcia i zaproszenie wszystkich tych, którzy będą uważali, że to ma jakiś sens - dodał radny.



Wezgraj stwierdził, że "nie wyklucza" współpracy z opozycyjnym w sejmiku PiS. Ten klub ma 11 radnych. Aby mówić o politycznych zmianach, Wezgraj musiałby mieć 4 osoby w klubie - wtedy, w 30-osobowym sejmiku, głosy dzieliłyby się po połowie. W takim przypadku, uchwały nie zostają przyjęte i to oznaczałoby blokadę rządzącej teraz koalicji KO, PSL-SLD i - do niedawna - Bezpartyjnych.