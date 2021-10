Mieszkańcy protestują przeciwko budowie minispalarni

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieszkańcy podszczecińskiego Leśna Górnego nie chcą u siebie kolejnej, dużej firmy. Chodzi o Zakład Kogeneracji przetwarzający odpady plastikowe na elementy infrastruktury drogowej i infrastruktury ogrodowej. Nowa minispalarnia docelowo ma także wytwarzać ciepło i energię elektryczną.

Rada Sołecka w Pilchowie - reprezentująca mieszkańców Leśna Górnego - złożyła w tej sprawie kolejny pisemny protest. Trafił bezpośrednio do Burmistrza Polic Władysława Diakuna - mówi sołtys Ireneusz Todorski.



- Jako mieszkańcy postanowiliśmy ponownie uruchomić nasze możliwości, czyli zmobilizować się w tym kierunku, żeby zapobiec budowie tej spalarni. Mieszkańcy zaczynają się denerwować. Jeżeli miałoby to zacząć działać, to podejrzewam, że to będzie protest na dużą skalę - mówi sołtys.



Inwestorem Zakładu Kogeneracji jest spółka NewCo. Jej prezes Elżbieta Ferdyn zapewnia, że przyszła minispalarnia nie będzie uciążliwa dla mieszkańców Leśna Górnego.



- Chcemy stworzyć instalację, która będzie zagospodarowywała odpady w ten sposób, że one w postaci produktów wrócą na rynek. Czyli klasyczne circular economy. Planujemy produkcję elementów infrastruktury drogowej i ogrodowej - mówi prezes spółki NewCo.



Budowa przyszłego Zakładu Kogeneracji w Leśnie Górnym kosztować ma prawie 40 milionów złotych. O przyszłości tej inwestycji zdecydować ma Burmistrz Polic Władysław Diakun. Czekamy na jego stanowisko w tej sprawie.