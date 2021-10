Rowerowe pociągi trafia na trasy w regionie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Pociągi przystosowane do przewozu rowerów w przyszłym roku trafią na tory w Zachodniopomorskiem.

Władze województwa chcą przeprowadzić remont kilku wagonów. Jeden skład mógłby zabrać na pokład 30 rowerów - teraz jedynie od 3 do 10. Pociągi mają w pierwszej kolejności kursować na trasie Szczecin - Świnoujście, a samorząd nie wyklucza uruchomienia kolejnych “rowerowych” połączeń.



Zachodniopomorskie ogłosiło przetarg na naprawę siedmiu składów. Oferty można składać do 15 października. Całość zamówienia ma zostać zrealizowana do 30 sierpnia 2022 roku.