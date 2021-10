Więcej przeładunków w portach Szczecin i Świnoujście

Porty w Świnoujściu i Szczecinie przeładowują już więcej towarów niż przed pandemią. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

8-procentowy wzrost przeładunków odnotowały porty Szczecina i Świnoujścia w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- Ubiegły rok był czasem wyjątkowym; walczyliśmy z pandemią, z covidem. Na początku roku 2020 mieliśmy spadki, ale od lata przeładunki rosły. Teraz, jeśli porównamy do zeszłego roku to ten wzrost o 8 procent cieszy - podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



Porty w Świnoujściu i Szczecinie przeładowują już więcej towarów niż przed pandemią.



- Jeżeli robimy zestawienia wielkości przeładunków to porównujemy to z przedpandemicznym rokiem 2019. Jeżeli to porównamy, to jesteśmy na plusie; porty przeszły suchą stopą przez pandemię i wszystko powoli wraca do normy, a nawet z lekkim - bardzo nas cieszącym - plusem - dodała.



Porty prowadzą też wielkie inwestycje w Szczecinie - dwa rejony portu są przystosowywane do 12.5 metra, a w Świnoujściu przebudowywany jest terminal promowy.