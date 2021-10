Mieszkańcy czekali na nią od lat... Jest nowa droga w gminie Kobylanka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Ponad dziewięć milionów złotych kosztowała przebudowa drogowego przejścia przez miejscowość Kunowo w gminie Kobylanka.

To część trasy łączącej podstargardzkie Zieleniewo z miejscowościami Koszewo i Koszewko.



- Prace drogowe trwały tu przez ponad dziewięć miesięcy - mówi sołtys Kunowa Anna Włodek. - Była to wieś w opłakanym stanie, teraz - po przebudowie - jest piękna, nowa droga z parkingami, nowymi zatoczkami autobusowymi. Ścieżka jest pieszo-rowerowa nowo wybudowana, czy wiaty przystankowe. Jest to wygoda dla mieszkańców starszych, którzy nie muszą teraz tak daleko dochodzić do przystanku, jeżeli gdzieś się wybierają.



- Nowa droga, wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami, poprawiła przede wszystkim bezpieczeństwo w tej miejscowości - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- To jest przeskok, tak naprawdę cywilizacyjny. Jeśli spojrzymy na tę drogę, która ma zatoczki, ma przejścia dla pieszych. I to bezpieczne przejścia dla pieszych. Ma oświetlenie, kanalizację i ponad dwa kilometry drogi, a ci ludzie czekali na to wiele, wiele długich lat. Dzisiaj mogą się już z tego cieszyć. Przede wszystkim to jest zapewnienie im bezpieczeństwa - dodaje Bogucki.



Inwestycja w połowie sfinansowana została z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.