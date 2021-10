Ogromne podwyżki za najem w Policach

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Od 5 proc. do nawet 100 proc. wyniosą podwyżki opłat z tytułu najmu lokali użytkowych w Policach - wynika z październikowego zarządzenia burmistrza Władysława Diakuna.

Nowe stawki mają obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku.



Na wprowadzanych zmianach najbardziej ucierpią dzierżawcy garaży. W ich przypadku opłata wzrasta z 4,80 złotych za metr kwadratowy do 10 złotych za metr kwadratowy miesięcznie - mówi dzierżawca jednego z garaży Piotr Orlicki.



- W moim przypadku jest to 106-procentowa podwyżka. Do tej pory płaciłem 80-90 złotych to teraz będę płacił podwójnie: około 160-170 złotych miesięcznie. To jest przez cały czas: dzierżawa. Nie tylko ja dzierżawię w Policach garaż, na pewno jest nas więcej - zaznaczył Orlicki.



O powód tak dużego wzrostu opłat dla użytkowników garaży zapytaliśmy burmistrza Polic Władysława Diakuna. Czekamy na odpowiedź.