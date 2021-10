Szczecin leci w dół w rankingu samorządów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziewięć pozycji w dół - z szóstego na piętnaste - Szczecin zaliczył spadek w tegorocznym rankingu samorządów przygotowywanym przez dziennik "Rzeczpospolita".

Kryteria oceny są cztery: "trwałość ekonomiczno-finansowa, społeczna, środowiskowa oraz jakość zarządzania". W każdym z nich były przyznawane punkty.



Dariusz Sadowski z biura prasowego miasta komentuje, że mógł zdecydować czynnik ekonomiczny. - My wykazywaliśmy duże straty czy to związane z koniecznymi dopłatami do subwencji oświatowej, czy to w przypadku spadku dochodów z PIT.



Przy czym, większe miasta od Szczecina jak przykładowo Kraków czy Gdańsk, znalazły się wyżej w rankingu. Zdaniem radnego z opozycji w Radzie Miasta, Leszka Duklanowskiego z PiS, powodem spadku w rankingu może być brak współpracy w samorządzie.



- W tej radzie i samorządzie, pod rządami prezydenta Krzystka i Platformy, podstawowe założenia samorządu są łamane - tłumaczy Duklanowski.



W kategorii "miast na prawach powiatu" ranking "Rzeczpospolitej" drugi rok z rzędu wygrały Gliwice.