Geblewicz w sejmiku: "nie rozumiem co się dzieje"

"Co się stało z tym sejmikiem?" - pytał podczas obrad marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Okazało się bowiem, że członkowie nowo utworzonego klubu Pro Centrum wchodzili w polemikę z nim i radnymi Koalicji Obywatelskiej. Nie poparli też forsowanego przez KO stanowiska w sprawie cen biletów lotniczych LOT-u na trasie ze Szczecina do Warszawy.

Sam Olgierd Geblewicz - także szef zachodniopomorskiej PO - przyznawał, że stanowisko ma wymóc na rządzie, aby ten interweniował w spółce LOT o obniżenie stawek. Z tym nie zgadzał się opozycyjny PiS - i utworzony w czwartek klub Pro Centrum. Składali wnioski o zdjęcie uchwały z porządku obrad. Geblewicz "wyrażał ubolewanie"- Ja nie rozumiem naprawdę tego, co się dzieje z tym sejmikiem, że państwo tak bardzo boicie się dyskusji. Dwukrotnie już dzisiaj próbujecie jej zapobiec - mówił Geblewicz.Radny Artur Wezgraj z Pro Centrum odpowiadał, że "nie zamierzają uczestniczyć w wojnie polsko-polskiej".- Nawet pan marszałek, ku mojemu zasmuceniu, przypisał nas do grupy, która nie pracuje merytorycznie i z upodobaniem torpeduje. Bardzo prosimy, aby nas nie szufladkować. Wszystkie uchwały rozpatrujemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą - mówił Wezgraj.Ostatecznie stanowisko w sprawie cen biletów LOT-u przeszło dwoma głosami, 16 do 14.