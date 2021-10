Sejmik u progu politycznej rewolucji?

"Pro Centrum" ma na razie trzech radnych, ale nie wykluczają, że wkrótce będzie ich pięciu - wtedy, wspólnie z PiS, mogliby współrządzić regionem. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] "Pro Centrum" ma na razie trzech radnych, ale nie wykluczają, że wkrótce będzie ich pięciu - wtedy, wspólnie z PiS, mogliby współrządzić regionem. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Powołali nowy klub radnych w zachodniopomorskim sejmiku, chcą miejsca w zarządzie województwa i - potencjalnie - ich głosy mogą być "języczkiem u wagi", aby odwrócić polityczny układ w lokalnym parlamencie.

"Pro Centrum" ma na razie trzech radnych, ale nie wykluczają, że wkrótce będzie ich pięciu - wtedy, wspólnie z PiS, mogliby współrządzić regionem.



KO właśnie straciło radnego - Zbigniewa Chojeckiego. W "Pro Centrum" jest też Rafał Rosiński, wcześniej niezrzeszony - i Artur Wezgraj, do niedawna z Bezpartyjnych. Podkreślają, że chcą walczyć o niedoinwestowane regiony województwa. I głośno mówią o możliwych kolejnych "transferach".



- Mam nadzieję, że dzisiejsza inauguracja klubu "Pro Centrum" zainicjuje kolejne zmiany w sejmiku - wierzy Artur Wezgraj.



W powstanie "Pro Centrum" zaangażowany jest poseł Radosław Lubczyk, formalnie bezpartyjny. W Sejmie jest w Koalicji Polskiej z PSL. Ta partia w sejmiku ma dwóch radnych.



- Dwóch członków PSL i trzech członków "Pro Centrum" to pięciu radnych, którzy mogą ze sobą współpracować - mówi Lubczyk i zapowiada rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.



Gdyby "Pro Centrum" miało 5 radnych - to z 11 radnymi obecnej opozycji z PiS mogą przegłosować zmianę zarządu województwa i powołanie własnej koalicji rządzącej.



KO ma obecnie 11 radnych w sejmiku. Poseł Lubczyk zapowiedział także rozmowy z szefostwem Platformy Obywatelskiej o powołaniu członka zarządu województwa z klubu Pro Centrum.

