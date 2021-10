Kolejne opóźnienie na budowie ronda w Zdrojach [ZDJĘCIA]

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Rondo w Szczecinie Zdrojach nie w tym roku. Budowa u zbiegu ulic Mącznej, Walecznych i Pszennej notuje kolejne opóźnienie. Przez to utrudniony jest m.in. dojazd do szpitala w Zdrojach.

Wykonawca przed wakacjami wstrzymał prace, ponieważ miał problemy z dostawami materiałów budowlanych. Teraz ma kolejne trudności - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.



- Ta infrastruktura podziemna zaskoczyła na placu budowy. Część elementów sieci przebiegała na innych głębokościach, niż zostało to naniesione na mapach do celów projektowych - mówiła Pieczyńska.



Budowa miała zakończyć się do końca roku. Hanna Pieczyńska dodała, że w najbliższym czasie wykonawca złoży odpowiedni wniosek o przesunięcie tego terminu. Zarząd Dróg sprawdzi wtedy, czy jest on zasadny.



- Na ten moment ten koniec roku jest absolutnie nie do dopełnienia - mówiła Pieczyńska.



Nowy termin na razie nie jest znany. Budowa ronda ruszyła w maju, ma kosztować 4 mln zł.