Miliony z Polskiego Ładu dla powiatu polickiego [ZDJĘCIA]

Nie patrzymy na kolor polityczny samorządów. Pieniądze trafiają tam, gdzie są potrzebne - mówili w piątek politycy Prawa i Sprawiedliwości w Policach.

Powiat ten otrzymał prawie 40 milionów złotych w ramach programu Polski Ład na inwestycje - mówi Jolanta Toboła, radna powiatu polickiego z Prawa i Sprawiedliwości. - Powiat policki otrzymał 8 milionów 550 tysięcy na inwestycję, która spędzała nam sen z powiek, czyli rozbudowę drogi powiatowej Bezrzecze-Wołczkowo oraz ulicę Górną i Koralową. Drogi to pięta achillesowa powiatu. Powiat wraz ze wszystkimi przylegającymi gminami otrzymał ponad 37,5 mln złotych. To ogromny zastrzyk finansowy.



- Pieniądze otrzymał też samorząd województwa. To prawie 100 milionów złotych - mówi radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Rafał Niburski. - Każda gmina i każdy powiat w naszym województwie otrzymały wsparcie, pieniądze. Dowodem są Police, ale także Szczecin, Stargard. Mam nadzieję, że pan marszałek doceni tą pomoc.



Pieniądze dla województwa mają być przeznaczone na remont dróg w okolicach Morynia i Świdwina.

