Szczecińska Dwunastka na granicy. Patrole w trudnych warunkach [ZDJĘCIA]

Fot. st. szer. Piotr Pytel/12BZ

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana wspiera Straż Graniczną na wschodzie Polski. Ponad 3 tysiące żołnierzy "Dwunastki" patroluje oraz pilnuje granicy, aby przeciwdziałać próbom jej nielegalnego przekroczenia.

Dodatkowo jest to dla nich okazja do współpracy z żołnierzami innych jednostek: z wojsk operacyjnych, czyli z 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną, wojsk obrony terytorialnej czyli 1. Podlaską Brygadą, a także władzami i społecznościami lokalnymi.



Żołnierze prowadzą patrole w trudnych warunkach - każdej doby setki osób próbują przedostać się do Polski. Zadaniem wojskowych jest uszczelnienie granicy i niedopuszczanie do nielegalnego jej przekroczenia.