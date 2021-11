Protesty na nic.... Ruszyła wycinka na ul. Modrej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Protesty społeczników nie pomogły... Rozpoczęła się wycinka drzew przy ulicy Modrej prowadzącej do Bezrzecza.

Jest to związane z gruntowną modernizacją drogi - po obu jej stronach mają powstać m.in. chodniki i ścieżki rowerowe.



Zebraliśmy ponad 600 podpisów w obronie drzew, m.in. rzadkich dębów szkarłatnych - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", organizator akcji Paweł Madejski.



- Zaniepokoiła mnie chęć wycięcia wszystkich drzew. Niedługo okaże się, że rowerem czy pieszo, będziemy jechać czy iść po kolejnym kawałku betonowej pustyni. Trochę tych drzew wydaje mi się, że można uratować - tłumaczył Madejski.



- Wycinka jest konieczna, ale nie obejmie wszystkich drzew - mówił rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich Piotr Zieliński. - Decyzja obejmuje wycięcie 40 drzew, natomiast wytniemy 29, z uwagi na to, że część drzew - po ustaleniach i oględzinach - uda nam się zachować. Część zostanie też przesadzona, są to dokładnie trzy dęby.



Modernizacja ulic Modrej i Koralowej ma potrwać 2 lata. Wartość prac to ponad 21 mln zł.