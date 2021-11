Awaria systemu zliczającego auta na parkingu. ZDiTM sam sobie nie poradzi

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Słuchacz

Parking pęka w szwach, a tablica pokazuje, że prawie wszystkie miejsca są wolne.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie szuka wykonawcy, który naprawi system zliczający auta na parkingu park&ride przy ul. Hangarowej w Szczecinie.



Teraz jest on wyłączony - przyznała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZDiTM.



- Ewidentnie coś się zepsuło. Na początku wyłączyliśmy i próbowaliśmy system zresetować, ale to nie pomogło. Będziemy musieli znaleźć firmę, która zdiagnozuje i naprawi, ponieważ jest to już poza umiejętnościami i możliwościami pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Na ten moment tablica jest wyłączona - mówiła Pieczyńska.



Przez kilka dni tablica pokazywała, że na parkingu jest 425 wolnych miejsc - czyli wszystkie. Tymczasem był on zapełniony w ok. 80 procentach. Na razie nie wiadomo ile będzie kosztować naprawa systemu.

Teraz jest on wyłączony - przyznała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZDiTM.