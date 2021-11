Darmowa samoobrona dla studentów i pracowników US [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Darmowe zajęcia z samoobrony organizowane są w ramach programu "Promocja Sportu ZGAZS".

Odbywają się na sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 64, a prowadzone są przez mgr Marcina Wielgosza.



- Mam przyjemność prowadzić zajęcia z samoobrony dla studentów z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodaje to pewności siebie. Zajęcia poprawiają też ogólną kondycję fizyczną, więc jest element prozdrowotny - tłumaczył Wielgosz.



Program szkolenia obejmuje opanowanie różnorodnych technik z takich rodzajów sportów walki, jak: aikido, judo, ju-jitsu, boks, MMA.



Sporty walki cieszą się dużą popularnością wśród studentów. Świadczy o tym wysoka frekwencja na pierwszych zajęciach.



- Zupełnie przypadkowo natrafiłem na informację o tym na stronie wydziału. Brakowało mi trochę sportu regularnego, więc stwierdziłem, że warto się wybrać. - Przypadki chodzą po ludziach, szczególnie po młodych ludziach, którzy gdzieś tam nocą po mieście się poruszają. Poza tym jest to świetna forma na poprawienie ogólnej formy fizycznej - opowiadali studenci.



Zajęcia odbywają się co czwartek o godz. 18:30 od 4 listopada. Spotkań jest 26, a liczba miejsc jest ograniczona.