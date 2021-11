Goście RSnW o śmierci ciężarnej 30-latki. Hoc: "Gra polityczna na tragedii jest niegodna"

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Ostra dyskusja polityków w magazynie "Radio Szczecin na Wieczór". Temat dotyczył śmierci ciężarnej pacjentki wywołanej obumarłym płodem. Do tragedii doszło w szpitalu w Pszczynie.

Jak mówiła na naszej antenie posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula, lekarze boją się podejmować decyzje po ubiegłorocznym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.



- Pani Iza zmarła, bo miała niestety nieszczęście zajść w ciążę w Polsce. W kraju leżącym w centrum Europy, w kraju teoretycznie demokratycznym i z najostrzejszym, najbardziej surowym prawem aborcyjnym - podkreślała Kotula.



Tymczasem poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc stwierdził, że opozycja wykorzystuje tragedię 30-latki do gry politycznej. - Granie na takiej tragedii, na podwójnej tragedii. Granie polityczne i uzurpowanie sobie takich bzdurnych pomysłów jest nieuczciwe i niegodne.



Sprawę bada prokuratura, kontrolę w szpitalu na wniosek ministerstwa zdrowia przeprowadzi też NFZ.



Zarząd szpitala, w wydanym oświadczeniu, stwierdził, że personel leczył kobietę "zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem".



30-latka zmarła 22 września wskutek sepsy, będąc w 22. tygodniu ciąży.

Ciężarna zgłosiła się tam z powodu odpłynięcia płynu owodniowego. U płodu wcześniej stwierdzono wady rozwojowe.



Rodzina zmarłej uważa, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do zgonu.