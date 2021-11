To będzie pierwsze takie stoisko w mieście [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

CarPort dla samochodów elektrycznych powstanie w Szczecinie. To będzie pierwsze takie stoisko w mieście.

Pierwsze, bo CarPort to stoisko, gdzie można naładować samochód wykorzystując energię słoneczną. - Według wszystkich analiz, z czasem aut o napędzie elektrycznym będzie więcej, więc należy myśleć jak odciążyć sieć - mówi Karolina Sulik z firmy Solatica. - Jest to raczej projekt bardzo innowacyjny. Nasza firma opracowała projekt, który odciąża sieci elektryczne. Ten model, który prezentujemy, to prezent od nas dla miasta. Trwają rozmowy, gdzie postawić CarPort.



CarPort można też zamówić na własny użytek. Zgromadzoną energię można wykorzystać np. w domu. Obecnie w Szczecinie jest 260 samochodów elektrycznych i kilkadziesiąt stacji, gdzie można je naładować.