Kamery podczas kontroli biletów. Co na to pasażerowie? [WIDEO, ZDJĘCIA]

To zmusi społeczeństwo do kupowania biletów - twierdzą pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej.

Od 3 marca kontrolerzy w autobusach i tramwajach będą wyposażeni w kamerki. Nagrania z interwencji trafią na zabezpieczony serwer i nie będą dostępne dla samych kontrolerów. Gdyby coś poszło "nie tak", pasażerowie będą mieli 7 dni na złożenie zażalenia - jak sami przyznają, kamerki to większe bezpieczeństwo dla obu stron.- Myślę, że jak będzie kamerka, to będą mieli to udokumentowane. - Wiele osób ma problemy z tym, że są kontrolowani. - Chyba bezpieczniej dla obu osób jak jest wszystko nagrane. - Myślę, że tu chodzi też o ich bezpieczeństwo. - Jeżeli trafią na jakiegoś agresora, to takie kamerki będą udokumentowaniem. - Obie strony będą się powstrzymywać bardziej przed jakimiś dziwnymi zachowaniami. - Wcześniej nie było żadnego dowodu. - Dobrze, że można się poskarżyć. - Zwykle jest około siedmiu dni. Na każde zażalenia. Chyba wystarczy 7 dni. - Zmusi to społeczeństwo do kupowania biletów - to głosy mieszkańców i również pasażerów komunikacji.Każdy złożony wniosek o zabezpieczenie lub udostępnienie nagrania powinien posiadać informacje: o numerze linii, numerze bocznym danego pojazdu i przybliżonej godzinie spornego zdarzenia.Szczegóły są dostępne na stronie szczecińskiego ZDiTM-u w zakładce "monitoring wizyjny"