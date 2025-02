Ulica Okulickiego ma zostać poszerzona. Zlikwiduje to codzienne korki [ZDJĘCIA]

Jest pomysł żeby poszerzyć ulicę i rozładować ruch przy dojeździe do ronda Gierosa w Szczecinie (od strony ulicy Okulickiego).

- To jest masakra! - Od poniedziałku do piątku wszystko tu stoi. Żeby wyjechać z Okulickiego, to 45 minut trzeba poświęcić. - W godz. 7-9 i później w godz. 15-17. - No, tak. Bo tu jest właściwie jednopasmówka z jednej i z drugiej strony. - Żeby stąd się wydostać do ronda Gierosa to jest 20-25 minut. Ten kawałeczek! - Tu trzeba uzbroić się w dużą cierpliwość - mówili.



- Dzięki temu, że zlikwidujemy fragment asfaltu przepisy pozwolą nam na wprowadzenie trzech pasów, czyli dwa pasy w stronę ronda Gierosa; jeden dla aut i jeden dla komunikacji miejskiej i jeden z naprzeciwka - od ronda Gierosa w stronę ul. Kwiatowej będzie lekko przesunięty - zapowiedział.



Z kłopotliwym dojazdem w stronę centrum mieszkańcy Gumieniec borykają się od lat. Od ulicy Kwiatowej do ronda Gierosa stoi wszystko - auta, tramwaje i autobusy. Najgorzej jest w godzinach szczytu.Założeniem projektu jest poszerzenie ulicy Okulickiego na odcinku około 350 metrów - od Kwiatowej do ronda Gierosa.Chcemy zlikwidować fragment chodnika i poszerzyć jezdnię o około 70 centymetrów, żeby wyodrębnić pas ruchu wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej - mówi szczeciński radny Stanisław Kaup.Projektem radni zajmą się na budżetowej sesji w marcu.