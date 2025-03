"Ukraina najpewniej będzie musiała pogodzić się z utratą terenów"

"Ukraina najprawdopodobniej będzie musiała pogodzić się z utratą terenów zajętych obecnie przez wojska rosyjskie" - mówił na naszej antenie kmdr Artur Bilski.

Ekspert do spraw obronności i były oficer kwatery głównej NATO przypomniał, że o takim warunku zakończenia wojny na Ukrainie wspominała także administracja amerykańska.Zdaniem komandora, negocjacje pokojowe i ustalanie warunków zakończenia wojny będą procesem długotrwałym.Zapytaliśmy też Artura Bilskiego czy taka postawa USA wobec Rosji, to nie jest uleganie Kremlowi oraz czy Polska i Europa mogą czuć się bezpieczne. Zdaniem eksperta - bezpieczeństwo w naszej części Europy zależy od tego, w jakim się jest sojuszu.- Polityka bezpieczeństwa generalnie od 30 lat opiera się na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Po to braliśmy udział w różnych misjach - w Afganistanie, w Bośni, w Iraku. Na takie trudne lata ten kapitał nam się przyda... - podkreśla Bilski.Dziś w Brukseli odbędzie się specjalny szczyt Rady Europejskiej, poświęcony sprawom bezpieczeństwa.Całej "Rozmowy pod Krawatem" można wysłuchać na podstronie audycji i na naszym radiowym Facebooku . Powtórka na antenie o północy.