Przewoźnicy grożą kolejnym protestem w Szczecinie

Kolejne protesty zapowiadają polscy przewoźnicy drogowi. Od kilku tygodni próbują zorganizować je w sposób w pełni legalny, jednak nie dostali na nie pozwolenia - przyznaje organizator protestu Piotr Krzyżankiewicz.

- Wcześniej chcieliśmy oczywiście oficjalnie je zgłaszać. W tej chwili okazuje się, że dostaliśmy tyle odmów. Między innymi dostaliśmy odmowę w Warszawie, gdzie chcieliśmy protestować przed siedzibą rządu. No i z tego powodu będziemy protestować na terenie Szczecina, ale będziemy to robić w formie takiej, która nie wymaga żadnych pozwoleń i będziemy to robić z zaskoczenia - zapowiada Krzyżankiewicz.



Piotr Krzyżankiewicz przyznaje, że protest transportowców będzie mocno uciążliwy dla kierowców pokonujących centrum Szczecina.



- Do miasta wjedzie bardzo dużo zestawów wysokotonażowych, które będą poruszały się dla siebie właściwym tempem, czyli "żółwim". Nie będą się mieściły na skrzyżowaniach, będą powodowały ogromne utrudnienia w ruchu drogowym. Ja przewiduję, że około setka takich pojazdów może się jednorazowo pojawić w centrum Szczecina w godzinach szczytu - dodaje Krzyżankiewicz.



Polscy transportowcy, w związku z kryzysem tej branży, domagają się czasowego obniżenia stawek ZUS. Jak twierdzi Piotr Krzyżankiewicz, ich żądania popiera Ministerstwo Infrastruktury. Przeciwne jest Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.



