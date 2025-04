"RSnW": Kontrowersje wzbudziły nie tylko wypowiedzi, ale i zachowanie sędziego

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku. Mężczyzna, który w wypadku stracił nogę, usłyszał od sędziego z Koszalina, że "do momentu wypadku w życiu do niczego nie doszedł". Temat ten było poruszany w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Przed dwunasty laty pan Marcin, wysiadając z pociągu poślizgnął się i wpadł pod koła pociągu. Domagał się odszkodowania, bo jak twierdził peron nie był oświetlony ani odśnieżony. Koszaliński sędzia Piotr Walenciak przyznał mężczyźnie odszkodowanie i rentę, jednak nie przychylił się do wniosku o sfinansowanie protezy nogi.



Prezes stowarzyszenia Wokanda Marcin Maroszołek uznał, że takie wypowiedzi sędziego nie powinny mieć miejsca w trakcie rozprawy.



- Konkretny przykład według mnie sędziego, który jest troszeczkę, może nie nazwałbym tego oderwany od rzeczywistości, ale którego mania wielkości jest przerażająca - powiedział Maroszołek.



- Kontrowersje wzbudziły nie tylko wypowiedzi, ale i zachowanie sędziego. Wydawał się być bardzo wyluzowany a nie powinien być - dodaje sędzia w stanie spoczynku Jacek Tylewicz. - Rozpięta koszula, krzywy łańcuch, no może to nie godzi w wymiar sprawiedliwości, ale pozostawia złe wrażenie.



Sąd przyznał poszkodowanemu 500 tysięcy złotych odszkodowania i niecałe dwa tysiące złotych renty. Wyrok nie jest prawomocny.



