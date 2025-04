Cenna relikwia odnaleziona w Kamieniu Pomorskim

Fot. KWP w Szczecinie Fot. KWP w Szczecinie

Kapsel relikwiarzowy z kością św. Ottona wrócił na właściwe mu miejsce w kamieńskiej katedrze.

Kapsel to bezpośrednia "obudowa" relikwii. Zabytek zaginął po remoncie w świątyni - mówi policjant i historyk nadkom. dr Marek Łuczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



- Relikwia św. Ottona z Bambergu, która była przechowywana w katedrze, była ostatni raz widziana w 1994 roku. Jej brak stwierdziliśmy definitywnie w 2015 roku, czyli 10 lat temu. Sprawdziliśmy każdy zakamarek zakrystii i nigdzie go nie było - wyjaśnia.



Jak się okazało, jedyną osobą, która pamiętała, gdzie została umieszczona najcenniejsza część relikwiarza, była jedna z sióstr zakonnych, już emerytowana. To ona odnalazła zgubę.



Kapsel wraz z kością św. Ottona, relikwią pierwszego stopnia, jest już odpowiednio zabezpieczony w kamieńskiej katedrze.