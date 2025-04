Niewydolność serca to plaga dzisiejszych czasów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Jarosław Kazimierczak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 140 tysięcy zgonów rocznie, 1,4 miliona chorych, dramatyczne tempo wzrostu zachorowań.

Kardiolodzy alarmują, że niewydolność serca to dziś prawdziwa plaga i jedno z największych wyzwań zdrowotnych w Polsce.



- Powoduje najwięcej zgonów wśród chorób sercowo-naczyniowych - alarmuje prof. Jarosław Kaźmierczak, Kierownik Kliniki Kardiologii PUM: - Jeśli chodzi o niewydolność serca, to jest to plaga XXI wieku, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Przybywa coraz więcej chorych. W ostatnich latach pojawiło się trochę nowych leków na niewydolność serca, które poprawiły stan pacjentów i przeżywalność, ale część z tych leków ciągle jest nierefundowana i są niestety dość drogie.



Aby z niewydolnością serca skutecznie walczyć, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje pakiet zmian, których trzonem ma być Krajowa Sieć Kardiologiczna.



