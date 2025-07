Potańcówka na Różance. "To poprawia humor, człowiek nie wpada w depresję" [ZDJĘCIA]

Potańcówka na Różance | Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na świeżym powietrzu i w rytm piosenek, które przypominają czasy młodości - kolejny raz tłum seniorów zapełnił plenerowy parkiet na szczecińskiej Różance.

Wakacyjne potańcówki przy piosenkach m.in. z lat 60. cieszą się dużym zainteresowaniem, a to choćby dlatego, że "lepiej na parkiecie, niż w kapciach przed telewizorem". Tak mówią sami seniorzy.



- Jak pięknie się bawią! - Ale większość, to tacy młodzieżowi przed setką. - A co starsi ludzie mają robić? No przecież można trochę się gdzieś rozerwać! - No i utwory są takie akurat dla naszego wieku. - Takie starej daty, nasze z lat 60. - To jest nasza młodość. - To poprawia humor, człowiek nie wpada w depresję. A tu się troszeczkę tak wyluzowuję. - Poruszamy się troszkę i już jakoś życie jest inne. Co niedzielę proszę te tańce robić! - mówili.



Potańcówka odbyła się w ramach Różanego Ogrodu Sztuki.



Edycja tekstu: Jacek Rujna