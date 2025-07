NFZ na prawobrzeżu czynny tylko w poniedziałki [ZDJĘCIA]

Po kartę EKUZ tylko na Arkońską - poinformował nas jeden ze słuchaczy. Okazuje się, że oddział NFZ na prawobrzeżu Szczecina przy ul. Citroena działa tylko w poniedziałki.

Brakuje rąk do pracy, wyjaśnia rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie Małgorzata Koszur.- Z uwagi na i okres wakacyjny i mniejsze zainteresowanie, generalnie pracami urzędu zaproponowaliśmy taką formę i nie słyszymy, aby nasi klienci bardzo na to narzekali, bo to wynika także z możliwości kadrowych - mówi Koszur.Siedzibę na lewobrzeżu Szczecina odwiedza prawie 300 osób dziennie. Jak to wygląda na prawobrzeżu?- Tam jest około 120-130 osób w taki właśnie poniedziałek, kiedy ten punkt jest udostępniony. Poza okresem wakacyjnym ten ruch jest tam rzeczywiście niewielki - dodaje Koszur.Punkt NFZ przy ulicy Arkońskiej jest otwarty pięć dni w tygodniu.