Znikające rozkłady na szczecińskich przystankach

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej skarżą się na brak rozkładów jazdy na niektórych przystankach.

Chodzi między innymi o przystanek na pl. Kościuszki w kierunku Bramy Portowej.



- Przeprowadzono kontrolę, która potwierdziła, że faktycznie w gablocie na rozkłady jazdy brakuje rozkładu linii 7. Brakującym rozkład został już zgłoszony do wykonania i w ciągu dwóch dni powinien znaleźć się na przystanku - zapowiedział Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



Dlaczego dewastowane są rozkłady jazdy? Na to pytanie nie ma odpowiedzi – dodaje Reszczyński.



- Czasami są to zaklejenia czy zamalowania. Pomysłowość wandali, że tak powiem, jest różna i zdarzają się różne przypadki - dodał.



Od początku roku do końca lipca 371 razy uzupełniono tabliczki rozkładowe na przystankach. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nie podaje, ile pieniędzy na to wydał.



