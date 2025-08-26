Chill Garden powstanie przy al. Piastów

Wykonawca przejął teren budowy. Wkrótce pojawi się tam scena z betonowym siedziskiem i zadaszenia w kształcie żagli.
Nie zabraknie też siedzisk, stolików i hamaków oraz kwiatów i krzewów. Park powstaje na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego w sąsiedztwie sal wykładowych.
Jest to wygrany projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogród będzie gotowy do końca listopada.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Jest to wygrany projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogród będzie gotowy do końca listopada.
Edycja tekstu: Jacek Rujna