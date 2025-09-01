Rozpoczęcie roku szkolnego wyjątkowe dla niektórych placówek

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego to też ważna rocznica dla zachodniopomorskiej edukacji. 80 lat temu, na ziemiach włączonych do Polski po II wojnie światowej otworzyły się pierwsze szkoły.

Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Ewa Budziach odczytała historyczny, akt założycielski szkoły.



- 1945, dnia 2 września zostało otwarte na prasłowiańskich ziemiach pierwsze gimnazjum i liceum ogólnokształcące jako pierwsza polska średnia uczelnia odnawiająca kulturę polską na tych ziemiach - odczytała dyrektor liceum.



Najstarszym szczecińskim szkołom, z okazji ich święta, życzenia złożył prezydent Piotr Krzystek i wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



