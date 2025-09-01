Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Rozpoczęcie roku szkolnego wyjątkowe dla niektórych placówek

Region Jakub Tomala

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego to też ważna rocznica dla zachodniopomorskiej edukacji. 80 lat temu, na ziemiach włączonych do Polski po II wojnie światowej otworzyły się pierwsze szkoły.
Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urodziny świętują dzisiaj tak zwane szkoły "jubilatki", między innymi I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Szkoła Podstawowa numer 3 imienia Juliusza Słowackiego czy Szkoła Podstawowa numer 23 w Szczecinie.

Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Ewa Budziach odczytała historyczny, akt założycielski szkoły.

- 1945, dnia 2 września zostało otwarte na prasłowiańskich ziemiach pierwsze gimnazjum i liceum ogólnokształcące jako pierwsza polska średnia uczelnia odnawiająca kulturę polską na tych ziemiach - odczytała dyrektor liceum.

Najstarszym szczecińskim szkołom, z okazji ich święta, życzenia złożył prezydent Piotr Krzystek i wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
    
